Este jueves el dólar llegó a los 42 pesos y no logró bajar a menos de 37 a pesar de las estrategias impuestas desde el Gobierno en el Banco Central. Sin embargo, la hija de Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, esbozó una original explicación sobre la crisis cambiaria. Para ella, se trató de una “maniobra política de la oposición” para ocultar el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, que a comienzos de esta semana ocupó las pantallas de todos los canales de televisión.

“No voy a tocar el tema porque nos hace mal, el riesgo país, los niveles récord, todo eso, todo el mundo lo sabe. Hay una gran presión para bajar el déficit fiscal a pedido del Fondo Monetario (Internacional), pero ya saben todo eso. Nosotros no nos vamos a enganchar”, comenzó la conductora del programa.

En este sentido, una de sus compañeras, la diseñadora Adriana Constantini, coincidió y planteó: “Cuando terminamos el programa a lo mejor está en 30 otra vez o está en 55, no sé, así que para qué vamos a hacernos problema”.

Tinayre, en ese momento, puso sobre la mesa su insólita teoría: “Hoy escuchaba en un lugar donde tomé el desayuno, que esto podría ser una cosa política, una maniobra política de la oposición para provocar el caos. Algunos dicen ‘el helicóptero’. No, por favor, volver para atrás, decir esas frases. A veces pienso que algunos tipos que están frente a la televisión no evolucionan, no son prudentes”, manifestó.

Además, planteó que “esto es una forma de tapar los cuadernos”. “¿Quién habla de los cuadernos, qué noticia hay hoy de los cuadernos? Ninguna. Ya no hay páginas de los cuadernos, se diluyó. Se van tapando las cosas”, consideró.

Es importante tener en cuenta que los allanamientos a las propiedades de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner ocuparon un rol central en la programación de los principales canales de televisión y en los medios gráficos alineados al Gobierno durante los primeros días de la semana. Mientras tanto, poco y nada se habla sobre el caso de los aportantes truchos que utilizó Cambiemos para financiar su campaña legislativa 2017, revelado por El Destape.