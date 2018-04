El Banco Central realizó una venta récord para frenar la suba del dólar. Sacrificó U$S 1.471,7 millones, pero el tipo de cambio finalizó de todos modos con un avance de dos centavos, a $20,55.

Durante el lunes y martes, la autoridad monetaria había resignado U$S 636 millones de las reservas para poner un techo a la moneda norteamericana, por lo cual en tres días vendió U$S 2.108 millones. De ese modo, desde el 5 de marzo se desprendió de más de U$S 4.100 millones para que el tipo de cambio se mantenga por debajo de los $ 21.

Según un promedio realizado por el organismo que conduce Federico Sturzenegger, la divisa finalizó a $ 20 para la punta compradora y a $ 20,55 para la vendedora. Tras la fuerte participación, en el segmento de las grandes operaciones, el dólar cerró sin cambios respecto del día anterior, a $ 20,25. En algunas entidades financieras, como el ICBC, el dólar minorista operó a $ 20,65; mientras que en Banco Galicia, Supervielle, Banco de la Ciudad, Patagonia y Macro lo hizo a $ 20,60.

El volumen negociado en el segmento de contado marcó un nuevo máximo histórico al alcanzar los U$S 2.168,5 millones. La demanda de divisas estuvo impulsada por cobertura a causa del fin de mes y debido al nerviosismo en los mercados internacionales por la suba en la tasa de interés en los Estados Unidos.

También impactó la entrada en vigencia de la retención del impuesto a las Ganancias que pagarán residentes en el exterior por el rendimiento financiero de operaciones con LEBAC y otras inversiones.

El Banco Central decidió el martes mantener la tasa de referencia en 27,25% y subrayó que en las últimas semanas realizó intervenciones "para sostener el valor de la moneda". De ese modo, sostuvo que tiene "la convicción de que una depreciación mayor a la ya ocurrida no estaría justificada ni por impactos económicos reales ni por el curso planeado de la política monetaria y que, de no evitarse, tendría el potencial de ralentizar el proceso de desinflación".

En los primeros dos días de la semana, el organismo que conduce Sturzenegger debió sacrificar U$S 636 millones de las reservas para frenar el incremento del "billete verde". Durante el mes, el dólar minorista acumuló un incremento de once centavos.

