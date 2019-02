SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Las elecciones 2019 se acercan y el clima electoral da lugar a insólitos spots de campaña. Uno de ellos, y quizás el más bizarro hasta el momento, es el que lanzó este miércoles el economista de derecha José Luis Espert, en el que sostiene que las mujeres tienen "privilegios" en la sociedad actual y que la lucha por la equidad de género es "un curro".

A pesar de que en lo que va del 2019 ya se registraron al menos 10 travesticidios y 27 femicidios, y que en todo el 2018 se dieron a conocer 260 --es decir, una mujer asesinada por su género cada 29 horas--, Espert sostiene en el video que en su gestión las mujeres no tendrán "ningún privilegio", cuando, según el INDEC, ganan hasta un 30% menos por tareas similares a los hombres.

En el spot actúa la actriz de cosplay y militante liberal Lilia Lemoine, quien interpreta el personaje de una supuesta "feminista" y asegura que por ser mujer ha sido "discriminada y oprimida por el patriarcado durante décadas. Luego de decir esto Espert la interrumpe y le dice "no, no, no. Eso no es así". Y pasa a contradecir todo lo dicho anteriormente.

"En nuestro proyecto, no importa si sos linda, fea, no importa el género. Lo que importa el mérito, lo que importa es el esfuerzo. Lo que importa es que tengas ideas que saquen el país adelante", sostiene el economista, haciendo apología a la meritocracia.

Ante esto, el personaje de Lemoine pregunta "¿O sea que no tengo privilegios por ser mujer?". "Ningún privilegio. Basta de curro, basta de privilegios", contesta Espert, en una clara incoherencia con lo que venía planteando Lemoine y en contradicción con los datos que reflejan la realidad de las mujeres.