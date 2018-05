En el marco de una semana activa para el dólar, en donde se espera el vencimientos de Lebac para este martes, la moneda estadounidense volvió a sufrir un nuevo incremento y llegó a cotizar cerca de $ 26 en bancos privados. En este escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su apoyo a la política monetaria de Argentina y opinó que el precio del dólar debe seguir siendo determinado por el mercado.

"Argentina tiene un tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado. Apoyamos plenamente esta política cambiaría", manifestó una fuente del organismo multilateral a la agencia Noticias Argentinas (NA).

En ese sentido, el mismo testimonio señaló que las autoridades del país "están comprometidas con este régimen" de divisas como un punto clave del marco de metas de inflación.

"El FMI no establece condicionalidad para un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y en este sentido no ha habido discusiones sobre un objetivo específico para el tipo de cambio", agregó.

Y concluyó: "El tipo de cambio debe seguir siendo determinado por las fuerzas del mercado, y el banco central continuará utilizando todas las herramientas de política que están a su disposición".