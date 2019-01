Para Eduardo Duhalde, "es tan difícil salir de esta crisis como lo fue en 2001"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex presidente Eduardo Duhalde renovó su apoyo a Roberto Lavagna, luego de la reunión con Miguel Ángel Pichetto: "No tengo dudas que Lavagna será candidato y va a ser el próximo presidente de los argentinos", al tiempo que señaló sobre el ex Ministro de Economía: "Es el candidato que puede sacarle votos a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Duhalde afirmó que "Lavagna es el hombre que puede sacar el país adelante", y advirtió: "Es tan difícil salir de esta crisis como lo fue en 2002".

Embed

Además, el ex mandatario subrayó sobre el armado de la oposición de cara a las elecciones presidenciales: "No creo que haya límites para la unidad", y concluyó con críticas a la ex Presidenta Cristina Kirchner: "No mide a nivel nacional, solo tiene un 30% en la provincia de Buenos Aires".