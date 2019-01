SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En una nota de opinión de este domingo, el editor de Clarín Ricardo Roa afirmó que el ex presidente Fernando De la Rúa no fue “corrupto” y cuestionó que ninguna figura de la política --entre ellas, el actual mandatario, Mauricio Macri-- haya ido a visitarlo mientras se encuentra internado en grave estado desde hace algunas semanas.

En este marco, Roa describió a De la Rúa como “el último político clásico” de la Argentina, y sostuvo: “También fue un presidente ajeno a la corrupción, lo que no es poco. La mancha de la Banelco es una mancha, aunque comparada con las manchas del kirchnerismo incontables como las estrellas, es una pequeña mancha”.

Por esto, afirmó que “De la Rúa merece mejor trato”. “El ex presidente De la Rúa sigue grave y la política apenas se interesa por él y cuando se interesa se interesa por teléfono. Ni siquiera Macri, como presidente, se asoma por el sanatorio. Eso habla de nuestra política y de nuestros políticos”, criticó el periodista.

En tanto, Roa aseguró que De la Rúa “quedó preso de la convertibilidad de (Carlos) Menem y no supo o no quiso o no tuvo suficiente solidaridad ajena para ponerle fin”.

