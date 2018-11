El ex presidente del Banco Central sostuvo que hay "incertidumbre" en el exterior respecto a la economía del país.

Para Blejer, las inversiones no llegaron por la "falta de credibilidad del Gobierno"

El economista y ex presidente del Banco Central Mario Blejer sostuvo que las inversiones externas que prometió Cambiemos al inicio de su gestión y durante su campaña electoral nunca llegaron “por la falta de credibilidad en lo que dice el Gobierno”, lo que provoca mucha incertidumbre”.

Según planteó Blejer en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, el Gobierno de Mauricio Macri tuvo “una serie de errores”, como “metas de inflación no realistas”, lo cual “trajo un shock” durante este año cuya recuperación es “muy lenta”.

“No sé si hubo un error de cálculo” en cuanto a las irreales metas inflacionarias, sostuvo. “Lo cierto es que se fue potenciando el problema por la falta de credibilidad en lo que dice el Gobierno. Eso hace que no haya inversión, porque hay incertidumbre por la falta de credibilidad”, analizó el economista.

En consecuencia, “como no hubo la inversión necesaria o esperada, este sistema no pudo cerrar”. “La idea, en cierta forma fue ingenua o no realista, fue que se podía mantener el gasto público en los niveles en que estaba y financiarlo con deuda, porque la tasa de interés estaba muy barata”, afirmó Blejer.

Por su parte, aseguró que “si se tomó deuda barata para pagar deuda cara, no es negocio”, y planteó que “si acumulamos deuda, la tasa de interés sube y la economía no crece, estamos en problemas”.

Respecto a lo que propone la oposición en cuanto a la necesidad de de negociar con el Fondo Monetario Internacional una reestructuración de la deuda, afirmó que esas “son declaraciones políticas más que económicas”, porque “el FMI no reestructura la deuda, la cobra o no la cobra”.

“No veo que en este momento la deuda con el Fondo se pueda reestructurar, aunque tal vez se pueda renegociar alguna de las condiciones del programa”, concluyó.

