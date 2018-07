El ex secretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni aseguró que, desde su visión, el decreto anunciado por el presidente Mauricio Macri por el cual las Fuerzas Armadas podrán participar de asuntos de seguridad interior apunta a “resolver el conflicto mapuche”, en particular en el área de Vaca Muerta.

Berni planteó esta hipótesis durante la reunión del PJ de este martes, y la ratificó en diálogo con El Destape. “Con Vaca Muerta tienen un gran problema, porque se les está trasladando el conflicto mapuche a ese sector. Si trasladás fuerzas de seguridad ahí, tenés que afectar la mitad de las fuerzas de seguridad, porque es un territorio muy grande. La única posibilidad que tienen para custodiarlo, para ejercer presión, son las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército”, argumentó.

En esta línea, explicó que “el decreto, además de ser inconstitucional, dice que ya no van a ser sólo la Gendarmería y la Prefectura los encargados de custodiar las fronteras, las aguas jurisdiccionales y los puntos estratégicos” y, de esta manera, “se puede pensar que Vaca Muerta es un punto estratégico al igual que Atucha, es lo lógico”, ya que son productores de energía.

“No veo al Ejército corriendo piqueteros por la 9 de Julio en una protesta social, pero sí veo al Ejército instalado en Vaca Muerta”, comparó. “Creo que intentan resolver el conflicto mapuche, y saben que en la escalada de ese conflicto es justo donde se sobrepone con el área de Vaca Muerta. Nadie tiene que estar muy lúcido para darse cuenta de que en poco tiempo va a haber un conflicto grande en Vaca Muerta, porque el conflicto mapuche en vez de ir resolviéndose va escalando en violencia. Ya lleva dos muertos, no es poca cosa”, advirtió Berni.

Por otra parte, en relación al poco uso que se le da al patrimonio de las Fuerzas Armadas en la actualidad, y el “despliegue territorial en zonas donde no hay hipótesis de conflicto”, alertó sobre la “reestructuración” que quiere dar Macri en este sentido.

“El otro día lo hicieron con Sastrería Militar, que es un terrenito de nada, y lo pagaron 33 millones de dólares. Imaginate lo que valen los terrenos que tiene el Ejército en Capital Federal. Necesitan de ese patrimonio para sostener este modelo económico”, consideró.

De esta manera, planteó: “¿Está mal que el Ejército vaya a la frontera? Eso lo podemos discutir, pero la ley dice que no puede. Y, si quisieran hacerlo, no lo podrían hacer porque no tienen la plata para movilizar cinco mil efectivos”.

