El abogado de la ex presidenta afirmó que el pedido de detención que hizo el fiscal Germán Moldes "es un disparate".

Para Beraldi, "no existe ninguna razón jurídica" para la prisión preventiva de CFK

El abogado penal de la ex presidenta y senadora Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, cuestionó el pedido de detención inmediata de su clienta que hizo el fiscal general Germán Moldes, y consideró que “es un disparate”. Además, remarcó que “no hay ninguna razón jurídica” para su prisión preventiva.

En diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio, el letrado afirmó que este pedido no tiene “ninguna implicancia” en la causa ya que “no existe ninguna razón jurídica” para que se haga efectiva la prisión preventiva de Kirchner. “Yo no le daría mayor trascendencia, más allá de la que pueden buscar quienes hacen este tipo de planteos espectaculares. Me parece un verdadero disparate”, sostuvo.

En este contexto, consideró que “hay un acompasamiento entre los hechos políticos y judiciales, o cierta agenda judicial”, pero afirmó que “quienes han sostenido la causa de las fotocopias están muy preocupados”.

Así lo aseguró ya que “empiezan a aparecer elementos contundentes en cuanto muestran que todo este procedimiento es inválido”, y recordó que “en esa línea apareció el testimonio público del periodista Jorge Fontevecchia, dando cuenta que las declaraciones estaban totalmente direccionadas en contra de la doctora Kirchner y que se seleccionaba la información para que esto pareciera creíble”.

Aún así, subrayó que meter presa a Kirchner “es una empresa imposible” ya que “cuando uno coteja las declaraciones, se da cuenta que tienen fisuras y contradicciones”.

