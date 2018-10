Luego de ganar el Martín Fierro por mejor programa periodistico, Bonelli y Alfano no pudieron responder a una pregunta. Wiñazki tampoco.

Papelón: las estrellas del Grupo Clarín no sabían qué Laura Alonso fue denunciada

Tras recibir el premio Martín Fierro por mejor programa periodístico, los conductores de A dos voces, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano no pudieron responder acerca de la causa que se inició contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por un caso de corrupción. El periodista ultraoficialista Nicolás Wiñazki tampoco conocía la denuncia.

"No sé. ¿hoy pasó?", preguntó Bonelli, todavía con el Martín Fierro de oro en la mano cuando le preguntaron qué opinaba acerca de la imputación a Alonso por haber contratado de forma irregular como agente de prensa a una consultora vinculada al PRO que además hace lobbying para empresas privadas.

Embed

"No tengo ni idea cuál es el caso", afirmó Wiñazki, abierto militante del oficialismo, quien manifestó que no recordó haber visto la noticia de la imputación en ningún medio. "Recuerdo alguna denuncia, pero no puntualmente esta. Veremos si es ilegal. Si está mal, estará mal", completó el periodista conocido por su desempeño junto a Jorge Lanata.

Por su parte, el panelista oficialista de Animales Sueltos Maximiliano Montenegro sostuvo que tampoco conocía el caso, pero opinó que Laura Alonso no puede estar al frente de la Oficina Anticorrupción.