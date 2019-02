Papelón de Brandoni: se levantó de una entrevista por una frase de Tolosa Paz

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

En una discusión sobre las políticas y medidas del Gobierno de cara a las elecciones 2019, la concejala de La Plata por Unidad Ciudadana Victoria Tolosa Paz ubicó al actor Luis Brandoni --simpatizante del oficialismo--, pero él no aguantó la discusión y se retiró cuando ella destrozó con argumentos al Gobierno.

"Hay otro reclamo que me parece que es importante. Ganó Cambiemos en 2015 y 2017. Hay otra cosa que está pidiendo la gente, además de trabajo y poder vivir bien, llegar a fin de mes y poder mantener a su familia. También necesita ejemplos de decencia", planteó Brandoni.

Ante esto, la concejala intentó recordarle al actor un hecho que tuvo lugar en los primeros días de gobierno de Macri, ni bien asumió. "Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabés cuál es el problema? Cuando el Presidente de la Nación intentó poner a dos miembros de la Corte Suprema por decreto..." comenzó a decir Tolosa Paz, pero Brandoni se levantó para retirarse.

"¿Intentó? No querida. ¿Quiénes fueron esos dos? No me dejás hablar. Es el viejo discurso, hablar arriba del otro", sostuvo Brandoni, siendo él quien interrumpió a Tolosa Paz, mientras se alejaba para dejar de discutir con ella.