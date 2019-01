Papaleo cruzó a Isabel Macedo: "Es como un florero"

Carolina Papaleo criticó los dichos de Isabel Macedo que afirmó que no comparte el colectivo de "Actrices Argentinas"

Carolina Papaleo salió a cruzar los dichos de Isabel Macedo tras sus declaraciones donde afirmó que dijo que no comparte “las maneras” del colectivo Actrices Argentinas.

La esposa del gobernador y pre candidato presidencial, Juan Manuel Urtubey, una de las provincias con mayor cantidad de femicidios en el país, expresó "No me gustaría integrar el colectivo de Actrices porque no comparto las maneras".

Papaleo, que integra el colectivo respondió en el programa #Navarro2019 y dijo: “Y…está casada con Urtubey, que querés que te diga…ya bastante tiene la pobre piba” dijo de manera irónica y agregó: “Es lógico que ella haga esa declaración. Son como la niña perfecta y el niño perfecto, me parece que se ha vuelto más conservadora que Salta.

Además dijo: “Entiendo de alguien que haya crecido ahí y sea conservadora, ahora Macedo que viene de acá….pero bueno me parece que está acompañando a su marido y tiene que hacer la campaña y lo escuché también a él. Siendo el niño perfecto, alejándose de Cristina y terminará en una fórmula que seguro va a tener más que ver con el macrismo que con el kirchnerismo” afirmó la actriz.

De manera contundente dijo: “Macedo es como un florero”.