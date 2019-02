Panamá Papers, el documental que Netflix no tiene disponible en Argentina y puede sacudir a Macri

Usuarios de la red social Twitter se quejaron de Netflix Latinoamérica por la no emisión de un documental sobre Panamá Papers que figura como "no disponible" en la Argentina, decisión que la plataforma de series y películas aún no ha explicado de manera oficial.

El tema de la serie -los Panamá Papers- es de una gran importancia política para la Argentina, debido a que Mauricio Macri es uno de los nueve presidentes que figuran con cuentas off shore en Panamá y su exclusión de la serie sería de una parcialidad inconmensurable.

Netflix aún no dio información pública al respecto y todavía no respondió la consulta de El Destape.

En la plataforma sólo puede leerse que la serie muestra "la historia real de dos periodistas que desataron una tormenta internacional al revelar con cuánta facilidad los millonarios ocultaron fortunas".

Al hacer click en en enlace, lanza la siguiente frase: “No disponible”.