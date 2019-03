Pamela David reveló el motivo por el que no se dedica a la política

La posible llegada de Marcelo Tinelli al mundo de la política abrió un panorama para 'outsiders' y referentes de la televisión argentina. En este sentido, la conductora oficilista Pamela David también se alineó al interés por desarrollarse en esa área pero reveló que el dinero es el principal obstáculo.

"Me parece muy interesante, tengo muchas ganas, de hecho la política me encanta, no me dedicaría porque no me alcanzaría el sueldo. Si querés ser política y honesta no sería política", afirmó, entrevistada por el portal Infobae.

Y añadió: "No podría hacerlo con el sueldo de los políticos. Necesito mi trabajo y no me queda tiempo, no hoy. Me encanta lo que hace Amalia (Granata), la escucho, está firme, cómo se planta, está convencida de lo que quiere y no sé si muchos políticos están tan convencidos de lo que quieren o van arreglando con el que le conviene. A mí ella me parece que se pone firme en eso y me gusta mucho".

"Lo que sí sé es que no podría vivir y a mí me me gusta manejarme con mi dinero, con mi ganancia, con mi trabajo", concluyó.