Pamela David: "Si Cristina vuelve, me voy del país"

La conductora de televisión afirmó que no cree que el gobierno vuelva a votar a la ex presidenta y manifestó que Macri "la desconcierta".

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La conductora de América Pamela David sostuvo que si la senadora Cristina Kirchner gana las elecciones presidenciales en 2019 "se va de la Argentina", aunque afirmó que no cree que pueda imponerse en los comicios.

"A veces Macri me desconcierta muchísimo. Para mí todavía no cae en la realidad. Le deseo lo mejor, quiero ver buenos momentos y ojalá que así sea, pero pasa el tiempo y no solo no se ve sino que todo empeora", afirmó.

pamela david.mp4

"No me iría de la Argentina", sostuvo primero David y el conductor Luis Novaresio le preguntó que ocurre si ¿vuelve Cristina a la presidencia?

"Me voy. Pero no vuelve. Creo que tenemos un límite. Nos queremos, en el fondo, los argentinos", opinó.