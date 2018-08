Pamela David se quebró en vivo por el estado de salud de Daniel Vila

La conductora Pamela David no pudo aguantar las lágrimas al hablar del estado de salud de su pareja, el empresario de los medios Daniel Vila, quien fue operado en el exterior, y se quebró en vivo.

David se comunicó con su programa, "Pamela a la Tarde" vía Skype, ya que desde hace varios días se encuentra ausente debido a que viajó a New York para acompañar a Daniel Vila durante la recuperación de una operación de columna que le realizaron.

Allí, la ex modelo no aguantó más la angustia contenida durante los últimos días y se descargó al aire. "Lo que no lloré estos días, que me lo venía guardando, lo lloré ahora que me desahogué con ustedes.Lo operaron el año pasado, otra vez este año y el dolor era cada vez más intenso; por suerte, la operación salió exitosísima. Ahora necesita controles las próximas dos semanas y mucha caminada. Está todo en orden, pero en estos momentos hay que estar. Quiero estar y elijo acompañar a mi marido, que es lo que más me importa hoy", afirmó.

En ese contexto, David señaló que la recuperación durará alrededor de dos semanas, tiempo por el cual se extenderá su estancia en Estados Unidos.