La conductora de televisión Pamela David se molestó con el locutor macrista Rolando Hanglin, quien manifestó que el gobierno tuvo desde el comienzo a los periodistas y al mundo artístico en contra.

"No estoy de acuerdo, no respondo a lo que decís. He apoyado y votado al gobierno de Mauricio Macri", sostuvo David.

"Lo que no estoy de acuerdo es con las medidas que están tomando, porque tiene repercusiones espantosas", sostuvo la conductora de televisión.

"A la gente no la dejan llegar a fin de mes", afirmó Pamela David en su programa en América TV.