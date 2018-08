Pamela David pone en duda la objetividad de la Justicia en el caso Boudou

Pamela David debatió la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en su programa y, para eso, llevó a dos experimentados abogados para analizar el accionar de la Justicia. Y hasta la propia conductora concluyó en la parcialidad del juez en la decisión de la detención inmediata.

"En este momento, ¿la Justicia está siendo complaciente como con cada gobierno de turno?", preguntó Pamela David al abogado Cristian Cuneo Libarona, luego de escuchar los argumentos en contra del juez.

Por su parte, Libarona aseguró: "para mi no es correcta la detención, porque tenes que esperar a que el fallo quede firme, puede que casación revoque y el hombre ahora está detenido. Es una cuestión legal, no de interpretación".

"La ley es una sola. La única interpretación que puede haber es si el juez considera que hay un peligro procesal, que no se presente el día del fallo. Pero no es lo mismo Boudou que un desconocido. No puede caminar por la calle", concluyó el jurista.

También opinó Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano, quien aseguró que la detención "tuerce el espíritu de la ley que haya ido detenido. La constitución dice que nadie puede ser sometido a prisión sin juicio previo. Y esto es recién una etapa del juicio. Es una justicia para algunos y otra justicia para otros".

"Hay épocas en las que un país, los que gobiernan los tres poderes, usan el poder en un sentido positivo, para ser imaginativos y crear un mejor país. Y hay épocas en las que se lo usa de forma negativa, para someter. Estamos en una Argentina en bancarrota legal", disparó Llermanos.