Pamela David explicó los motivos detrás de la polémica frase "blanca, pura y hermosa" sobre la familia presidencial

La ultraoficialista Pamela David habló por primera vez, junto al periodista Luis Novaresio, de sus polémicos dichos tildados de racistas al referirse a la familia presidencial como "blanca, pura y hermosa".

"A mí en un momento me pusieron un mote de 'racista' por un error, en mi propio programa, hablando de la familia presidencial", arrancó David. "Me acuerdo que hablaba de la foto del balcón de la asunción. Y en esa foto, tanto Antonia como Juliana estaban vestidas de blanco, y dije, (mala mía, de no mencionar el vestido) 'esa familia blanca y pura'. Es como negar mi origen, una locura", analizó la conductora.

Aun así, aclaró que los dichos en su contra no le dolieron: "Que me griten platinada en la calle no me doy vuelta, no me afecta. Pero si me dolía cómo le imprimía a la sociedad un odio".

