Pamela David destrozó a Mirtha en vivo

La ex modelo y conductora Pamela David apuntó contra Mirtha Legrand y su nieto 'Nacho' Viale por el escándalo que provocó la mediática Natacha Jaitt en el programa de la 'Diva de los almuerzos' y aseguró que la ex actriz fue "funcional al delito"

“la tevé argentina se ha enceguecido por el rating. Me parece una locura que Nacho Viale haya dicho lo que dijo pero también es cierto que fue sincero. Si hubiera algún artista o famoso involucrado, por supuesto que iría con todo. No hace falta ni aclararlo. Lo que pasó en el programa de Mirtha fue funcional al delito. Se habla de cualquier estupidez menos de la causa. Lo importante es que se siga investigando. Pero sin una cortina de sarta de boludeces, sino hablarlo en serio”, disparó David en declaraciones a Radio Nacional.

"Esta vez van a pensar mil veces las consecuencias antes de sentar a alguien a la mesa”, apuntó Pamela, al tiempo que sostuvo: “Yo sí las mido. Bajo un montón de gente que no me parece. Hay muchas cosas en las que me puedo equivocar pero tenemos reuniones de preproducción donde vemos qué es lo que va y qué no”.

"Hoy es absolutamente negativo lo que pasó pero en un futuro va a servir para que dejen de pensar, como dice el nieto, en el rating", resaltó

Sin embargo, la pareja del empresario de medios Daniel Vila afirmó que "no hay ningún enojo" con Mirtha y aseguró que se sentaría en la mesa de la diva porque es su "favorita", aunque "tal vez no es el momento ahora".