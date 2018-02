Palazzo respondió a la operación mediática que falsea sus declaraciones sobre el paro bancario

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, se defendió de la operación mediática que buscó tergiversar sus dichos durante una asamblea de trabajadores que fue filmada y aseguró que el Gobierno "quiere ocultar la inflación".

En declaraciones a distintos periodistas, el gremialista arremetió contra el Gobierno por su persecusión a los dirigentes obreros y fue muy crítico de la situación laboral en el país.

En las últimas horas, varios medios hegemónicos se habían calificaron de amenaza un video en el que Palazzo pregunta si las entidades bancarias podrían aguantar un paro de dos meses de sus trabajadores de forma retórica.

"Quieren ocultar la inflación que existe y que está proyectada en más de un 20 por ciento detrás de frases altisonantes y operaciones mediáticas", sostuvo el dirigente sindical.

Y remarcó: "Cualquiera que me conozca y haya visto el video sabe que no he planteado un paro de dos meses. En todo caso, lo que he hecho es preguntarme si aguanta el sistema financiero argentino dos meses de medidas de fuerza, pero en nigún momento he dicho que vamos a parar".

"Es una operación mediática para desviar la atención de que nos han ofrecido solamente un 9% y que aceptar las condiciones que ellos piden implican que hay casi 7.000 millones de pesos que no van a ir a los bolsillos de los trabajadores", sentenció.