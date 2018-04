Sergio Palazzo, titular del gremio La Bancaria, se refirió a a la acefalía que hay dentro del movimiento obrero y criticó duramente al triunvirato.

"Que el triunvirato renuncie y después vemos cómo rearmamos la CGT, pero mientras tanto no hay nada que hablar", disparó.

Además, Palazzo se refirió a la oferta salarial que realizaron las cámaras y sostuvo que "si no mejoran la oferta" los paros bancarios continuarán así como también "otras medidas de fuerza" a adoptar en los próximos días: "Mientras no aparezca la cláusula gatillo y saquen las tres cuotas no vamos a firmar nada", sostuvo.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, el referente gremial afirmó que ya tuvieron "bastante paciencia" y que siguen "lejos" de cerrar las paritarias, por lo que convocaron al paro de 48 horas de la semana próxima.

Además, Palazzo pidió que los bancarios "devuelvan el financiamiento" que le quitaron al gremio en los últimos meses, dado que también resulta vital para el funcionamiento del sindicato.

"Una CGT fragmentada en medio del cierre de paritarias es funcional al Gobierno”, explicó Palazzo, quien a su vez aseguró que Daer, Schmid y Acuña "no cumplieron con ninguno de los objetivos planteados por el movimiento obrero". "No fue buena la gestión del triunvirato de la CGT", concluyó.