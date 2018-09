El periodista analizó que si la ex mandataria aumenta su caudal de apoyo, podría impulsarse el pedido de desafuero que pesa en el Senado.

El periodista Carlos Pagni, en su columna política en el canal La Nación +, analizó el destino de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner de cara a las elecciones 2019 y planteó que si sube en las encuestas, crece el riesgo de que la ex mandataria caiga presa.

“Paradójicamente, si subo en las encuestas, el peronismo me ve como un problema y es más probable que los mismos peronistas me manden presa”, sostuvo Pagni, al ponerse en el lugar de la ex mandataria y analizar qué debería hacer.

En este sentido, planteó diferentes opciones para Kirchner: “¿Qué me convendría, retirarme? ¿Decir ‘comunico que me retiro’? ¿Puede hacer eso Cristina? Y si se retira, dice ‘no soy candidata’, todos los que van colgados de su falda, ¿a dónde van?".

Además, afirmó que “hay un dilema importante para Cristina”, ya que “está convencida de que toda esta parafernalia judicial” en el caso de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, a pesar de que está “basada en pruebas que son irrefutables”, es “una persecución política”.

“Si yo estoy en la cabeza de Cristina y digo ‘me persiguen políticamente’, ¿cómo me defiendo? Políticamente. Tengo que fortalecerme políticamente, tratar de subir políticamente, y ser candidata de nuevo. Ese es mi blindaje. No me sirve pelear en el expediente con los abogados, que los tiene muy buenos, además”, sostuvo el periodista.

