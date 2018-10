Pagani rompió el silencio y confesó de qué club le gustaría ser hincha

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista deportivo de TyC SportsHoracio Pagani confesó en Estados Unidos que es hincha de Boca Juniors. El famoso comentarista de fútbol primero ironizó al manifestar que no podía decir de qué club es hincha por su profesión y luego terminó su frase al agitar con un grito de "arriba Boca, carajo".

"Yo no soy lamentablemente hincha de Boca. Soy neutral, hincha de la Selección. No saben cómo me gustaría ser de Boca cuando veo esa tribuna enfervorizada, ese estadio que tiembla como este barco", prologó, despertando algunas risas del auditorio", sostuvo Pagani.

pagani boca.mp4

"La vida no me lo permitió; como soy periodista, no puedo ser hincha de Boca, aunque aquí en Estados Unidos, fuera de los límites de Argentina, puedo decir: ¡Arriba Boca, carajo!", concluyó con un grito bien sazonado.

Había sospechas de que Pagani era hincha de Boca Juniors por sus comentarios a favor del futbolista Juan Román Riquelme.