Pablo Sirvén se cruzó con una estudiante por el aborto y las redes no lo perdonaron

En el marco de la discusión por la legalización del aborto, el periodista ultra oficialista Pablo Sirvén lanzó un provocador mensaje contra Ofelia Fernández, la presidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini que expuso en el Congreso a favor del proyecto.

Todo comenzó cuando el periodista militante de Cambiemos escribió la siguiente encuesta en su cuenta de Twitter: "Para vos, ¿cuál debería ser la prioridad en el Senado? ¿Aborto o extinción de dominio?". Ante su pregunta, Fernández contestó: "Señor deje de hacer encuestas y póngase a escuchar a las mujeres y disidencias. Salga de la redacción de La Nación en Avenida Libertador y acérquese a una escuela o una plaza. Atender una problemática no anula la otra".

Ante la contundente respuesta, Sirvén -muy afín a la Casa Rosada- optó por ridiculizar a la joven estudiante: "Little Ofelia, comprensión de textos. No es un tema u otro, sino cuál es la "prioridad"(para el DRAE: "anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden"). Darme la orden de que "deje de hacer encuestas" te devuelve a un matriarcado rancio al que no le reconozco autoridad". Ante sus dichos, la estudiante del Pellegrini contestó: "little tu vieja".

Embed Para vos, ¿cuál debería ser la prioridad en el Senado? — Pablo Sirvén (@psirven) 27 de junio de 2018

Embed señor deje de hacer encuestas en twitter y póngase a escuchar a las mujeres y disidencias. Salga de la redacción de la nazión en avenida libertador y acérquese a una escuela o una plaza. Atender una problemática no anula la otra https://t.co/TCpBcdibY8 — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) 27 de junio de 2018

Embed Little Ofelia,comprensión de textos

No es un tema u otro,sino cuál es la "prioridad"(para el DRAE: "anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden")

Darme la orden de q "deje de hacer encuestas"te devuelve a un matriarcado rancio al q no le reconozco autoridad https://t.co/DysyJ0poSu — Pablo Sirvén (@psirven) 27 de junio de 2018

Embed little tu vieja — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) 28 de junio de 2018

Tras el cruce, los usuarios de Twitter cruzaron rápidamente al periodista de La Nación por sus dichos contra Fernández, con comentarios acerca de su machismo y la forma en que buscó minimizar las palabras de la joven.

Embed Más machirulo que citar al DRAE? Mansplainear ahre — marina mariasch (@purasensacion) 28 de junio de 2018

Embed Tranqui, todos sabemos que usted solo le responde a las directivas de @mariuvidal https://t.co/5WWzHeRmPz — Nano (@nanofz) 28 de junio de 2018