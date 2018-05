El periodista y conductor de la oficialista Radio Mitre Pablo Rossi explotó contra el gobierno de Mauricio Macri y realizó una durísima crítica a la gestión tras el regreso de la Argentina al FMI.

El que avisa no traiciona. Tómalo, déjalo, ignóralo ... pic.twitter.com/Bnmhzrda3D — Pablo Rossi (@PRossiOficial) 9 de mayo de 2018

El ex ladero de Mariano Grondona y confeso votante de Cambiemos dijo: "Tengo esa necesidad de decírtelo, porque tengo 46 años, porque tengo cuatro hijos, porque no me quiero ir a la mierda de este país por un par de soberbios pelotudos que se les ocurra que su librito es el único que va a salvar a la Argentina".

Muy enojado, el periodista de la radio del oficialista Grupo Clarín recordó que fue un fuerte detractor del gobierno de Cristina Kirchner y le pidió a Macri que tenga "grandeza", al tiempo que consideró que su entorno le escribe un "diario de Yrigoyen".

"No se encierren en la autocomplacencia de creer que están haciendo las cosas bien. No las han hecho bien, señores, si no no estaríamos acá", arremetió al tiempo que consideró que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que "se tendría que ir por las suyas". "Váyase, usted no tiene la receta para sacar este país adelante", sentenció.