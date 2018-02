El actor Pablo Rago fue entrevistado por Antonio Laje en América TV y lanzó duras críticas al Gobierno por la crisis social y económica que atraviesa el país.

"No estamos mejor que hace cuatro años atrás, esa es la verdad. Yo no estoy mejor, tanto con la inseguridad como con la economía, la familia no está mejor. No estamos más tranquilos, no estamos más cómodos", sostuvo Rago a raíz de una pregunta del conductor.

Y remarcó: "Es una etapa difícil y los que somos un poco más grandes sabemos cuál es el resultado de las mismas recetas".

En ese sentido, el ex conductor de TVR también se refirió a los ataques de trolls en las redes sociales para amedrentar a quienes van en contra del Gobierno. "Se ponen muy agresivos, pero yo estoy muy orgulloso de lo que pienso. Si no lo pensara no lo diría", apuntó.