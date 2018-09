El líder de Camioneros expresó su deseo para las próximas elecciones y defendió a la ex presidenta Cristina Kirchner.

Pablo Moyano: "No quiero que Macri se vaya antes, quiero derrotarlo y humillarlo en las urnas"

Pablo Moyano, el número dos de Camioneros, tuvo un duro análisis contra el Gobierno a pocos días del paro general de la Confederación General del Trabajo y expresó su deseo de "humillar" en 2019 a Mauricio Macri en las urnas.

"No, yo prefiero derrotarlo y humillarlo en las urnas. Lo he dicho muchas veces, que la única forma de derrotar a este modelo económico es a través de las urnas. Eso no quita que estas marchas y movilizaciones van a ir creciendo. Eso quiere decir que cada vez hay mas bronca contra este gobierno pero nadie quiere que se vaya antes", aseguró Moyano en diálogo con el periodista Luis Novaresio.

También expresó su opinión en relación a las acusaciones que enfrenta la ex presidenta y aseguró que, según lo que entiende, no le consta "que Cristina Kirchner robó".

"Estoy laburando para que el peronismo vuelva al poder en 2019. Felipe Solá y Agustín Rossi son los otros candidatos del espacio. Se decidirá en una gran interna", deseó Moyano para las elecciones del próximo año.

