Pablo Moyano: "Lo que diga Carlos Acuña me tiene sin cuidado"

El secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, le contestó al integrante de la cúpula de la CGTante su chicana de que, “si son tan combativos”, sea el Frente Sindical el que se encargue de convocar a un paro general contra el Gobierno. “Lo que diga Acuña me tiene sin cuidado”, retrucó Moyano.

“Lo que diga Carlos Acuña a los Camioneros nos tiene sin cuidado. Ellos habían implementado con (Jorge) Triaca el intento de llevar adelante una reforma laboral y la pudimos frenar”, lanzó el gremialista en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio.

En ese sentido, recordó que “Camioneros rompió el 15% con una medida de fuerza, y después fueron todos corriendo a firmar el 15%” de aumento propuesto por el Gobierno en las paritarias; “después rompimos el 25% y llegamos al 40%, y fueron todos a reclamarnos a Camioneros, así que lo que nos diga Acuña nos tiene sin cuidado”, remarcó Moyano.

“Que lo convoquen ellos, nadie se los va a prohibir. ¿Por qué no lo convocan? Como ellos no adhieren a la CGT, nosotros tampoco. Si son tan de las bases y representativos, tan combativos, ¿por qué no convocan ellos al paro?”, fue la chicana de Acuña en referencia a la medida de fuerza que la propia CGT había anunciado pero que desestimó luego de acordar un bono de 5 mil pesos con el Gobierno.

Moyano también criticó este bono, que se pagará en dos cuotas de $2500, al cual calificó como “lamentable” y lo bautizó el “bono fantasma”. “Lo que llevaron adelante los muchachos de la CGT fue lamentable. Es un bono fantasma, porque nadie sabe quién lo va a cobrar, cómo, en cuántas cuotas, qué actividad lo va a pagar”, criticó.

El sindicalista cuestionó que este acuerdo se hizo “para desactivar un paro que nunca estuvo firme, y para demostrarle al Gobierno que no van a llevar una medida de fuerza justamente cuando viene el G20”.

En este contexto, Moyano sostuvo que, durante la asamblea de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte que tendrá lugar el próximo martes en el marco de un paro de transportes decidirán si se continuará con las medidas de fuerza, con “un paro general o una movilización a Plaza de Mayo antes de fin de año”.

