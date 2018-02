Pablo Moyano, explosivo contra los que no van a la marcha: "Son cagones"

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, cargó con todo contra Luis Barrionuevo, Héctor Daer, Carlos Acuña y todos los dirigentes gremiales que no van a ir a la marcha del 21 de febrero y los acusó de que “los presiona el Gobierno con dos tapas de Clarín y se cagan todo (sic)”. Además, ratificó que rechazarán el techo paritario del 15 por ciento y bregó por que la CGT elija un nuevo secretario general en los próximos meses.

LEÉ MÁS: Schmid confirmó la fractura de la CGT: "Ciclo agotado"

“Hay gremios que han firmado el 15 por ciento de aumento pero nuestra organización no va aceptar. Ese es uno de los motivos para marchar el 21 junto al reclamo para que haya un aumento para los jubilados y decir no a la rebaja del convenio de Camioneros. Vamos a estar en la calle más allá de que algunos muchachos nunca se han subido al camión de los reclamos”, disparó el dirigente gremial en una entrevista en Crónica Anunciada por radio La Patriada.

Embed

Advirtió que “hay dirigente que siempre estuvieron con el Gobierno de turno, han firmado la reforma laboral de Menem y apoyado la Ley Banelco” y recordó que “mientras había sectores de la CGT que acordaban con Triaca una reforma laboral, otros estuvieron en la calle para frenarla”.

Asimismo, opinó sobre la crisis que existe en el Triunvirato cegetista y aclaró que “hace rato que estaba fracturada, ahora solo se oficializó”. “En diciembre, un sector no se sumó al paro, ahora no van a la marcha, no es una CGT que contenga a todos los sectores”, criticó Moyano.

Exigió, en ese punto, una Confederación que “esté al lado de los reclamos de los trabajadores y que no se siente al lado de los funcionarios del Gobierno para una foto” y adelantó: “Vamos a tener que elegir nuevos secretarios generales”.

Por último, al ser consultado sobre qué opinaba de los dirigentes que se iban a ausentar el 21 y sin pelos en la lengua disparó: “Son cagones. Los presionan desde el Gobierno con dos tapas de Clarín y se cagan. Hay que hablar así para que la gente entienda. Clarín saca dos tapas en su contra y firman un 15 por ciento de aumento”.