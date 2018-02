Pablo Moyano destrozó a Daer y le recordó su afinidad con el menemismo

El secretario adjunto de Camionero, Pablo Moyano, disparó munición gruesa contra Héctor Daer, quien atacó el paro contra el Gobierno que encabezará Hugo Moyano el próximo 21 de febrero.

"Escucho hablar posicionamiento político a Daer y veo que acordó paritarias por debajo de la inflación y en cuotas", apuntó Moyano en un comunicado.

Y disparó: “West Ocampo y Héctor Daer fueron los que firmaron la reforma laboral en el gobierno de Menem cagando a los trabajadores. Y la historia se repitió nuevamente con el gobierno de la Rúa con estos mismos personajes".

El camionero salió al cruce de Daer con dureza ya que, horas antes, el triunviro de la CGT había cargado contra la movilización y contra su padre, el líder de Camioneros, Hugo Moyano. "Es un posicionamiento político, un enfrentamiento hasta personal con el actual Gobierno después de la ruptura de un romance", había considerado.

“No hay excusas, hay que poner todo, esto es de los trabajadores y si no peleamos por el laburante, no peleamos por nada", resaltó Moyano.

Al tiempo que hizo referencia aa la denuncia que presentará a la OIT por persecución gremial: “ Estamos recibiendo intimidaciones a nuestra organización por la gestión de Macri. Ante los ataques y persecuciones sufridos por parte de diferentes organismos del Estado Nacional de manera arbitraria e ilegal, violatorios de derechos y garantías constitucionales, y de los convenios 87 y 98 de la OIT“

"Recibimos oídos sordos ante nuestros reclamos del ministerio de trabajo en todas las índoles gremiales y la intromisión del Gobierno en las organizaciones sindicales como ser a la baja del convenio colectivo ¿le pregunto a Hector daer en qué país vive? ¿no se da cuenta que lo hacen para instalar la reforma laboral?"

El dirigente gremial estimó que "hay algunos dirigentes que tienen que dejar sus intereses personales y cerrar la boca". "Nosotros los camioneros siempre estuvimos en un solo lado ,en el de los trabajadores, no como este personaje que representa al gremio de Sanidad que sólo piensa en esclavizar al laburante", cuestionó.

Y sentenció: "No puede ser que un dirigente que esté al frente de la CGT no quiera subir al escenario porque le tiene miedo a la gente, eso es de cagon. Critica ignorando la problemática de nuestra organización. Se olvida de los que están fuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente".