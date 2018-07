El jefe del bloque de diputados Argentina Federal, Pablo Kosiner, se refirió a la discusión por el Presupuesto Nacional 2019 que tendrá lugar en el Congreso: “No cuenten con nuestro bloque para aprobar más ajuste sobre la gente”; al tiempo que aseguró: “De cara al año que viene, nos preocupa el recorte sobre la obra pública y los sectores más bajos”.

En diálogo con el programa radial Crónica Anunciada, que se emite por FM La Patriada, Kosiner señaló que “el ajuste no puede pasar por la gente ni por el gasto social”, y remarcó: “Vamos a hacer todo lo posible para que Macri tenga presupuesto en 2019, pero depende de la voluntad del gobierno”.

Embed

Por otro lado, el diputado agregó: “Quieren aprobar el presupuesto a libro cerrado, no entiendo por qué deberíamos hacerlo así. Todavía no se empezó a discutir porque no sabemos cuáles van a ser las pautas, pero ya nos reunimos con los gobernadores para analizar las expectativas”.

Además, fue autocrítico con las decisiones de su propio bloque: “Hemos asumido mucho costo político con la reforma previsional por respetar un acuerdo con los gobernadores”; y enfatizó: “Si hay algo que el Gobierno no puede decir es que la oposición quiere derrumbarlo o que no lo dejaron gobernar. Macri tuvo todas las posibilidades y se equivocó al no cumplirle a la gente”.

Por último, advirtió que “el segundo semestre va a ser muy crudo, no como los que el Gobierno prometía”.