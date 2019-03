Pablo Echarri disparó contra Mauricio Macri en Involucrados: "No me parece que..."

El mundo del espectáculo hace tiempo que suele expresarse sobre la realidad política del país, y el actor Pablo Echarri pertenece al grupo de artistas con un claro mensaje opositor al gobierno de Mauricio Macri.

Consultado por Involucrados sobre si cree que Mauricio Macri es el peor presidente de la historia, el actor aseguró: "Macri no me parece de los mejores presidentes de los últimos años, tal vez de la historia. La realidad lo está cantando y el resultado no es bueno, ni siquiera para los estratos más altos".

"Hay mucha gente que ha perdido mucho dinero en este país. Mi deseo es vivir en una Argentina que traccione, que vaya para adelante, que trate bien a sus científicos, que preste atención a la cultura, que preste atención a la salud, que sea prioridad", exigió.

Por otro lado, también rememoró el camino de la gestión de Cristina Kirchner: "Que utilice el dinero que tiene para traccionar esa matriz. Yo creía que íbamos por ese lugar, de país que se desarrolla, que crece y que un día no tiene más inflación. Esos países se construyen como se estaban construyendo, no con esta matriz económica".