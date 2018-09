Otro papelón de Feinmann: difundió una noticia falsa para pegarle a Baradel

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista oficialista Eduardo Feinmann quedó expuesto otra vez al intentar defender a Cambiemos y pegarle al sindicalismo.

En su cuenta de Twitter, Feinmann difundió una noticia falsa para pegarle al secretario general de Suteba, Roberto Baradel, uno de los sindicalistas más críticos de Cambiemos.

Embed Así son LOS BARADEL de la vida. https://t.co/cRRVkMewjd — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 22 de septiembre de 2018

"Así son LOS BARADEL de la vida", escribió el periodista de A24 en la red social, donde compartió un tuit de una cuenta falsa macrista que afirmaba que la esposa de Baradel, Lorena Riesgo, había sido procesada "en una causa por estafas millonarias a través de falsas internaciones domiciliarias por parte del IOMA", la obra social del personal médico de la Provincia.

Riesgo, que es concejal en La Plata, no solo no fue procesada sino que no tiene ninguna causa judicial abierta.

No es la primera vez que Feinmann ataca a Baradel y a su familia. El año pasado, cuando todavía estaba en Animales Sueltos, mostró un mapa conceptual de los "protagonistas" del paro docente en el que aparecían fotos del líder de Suteba, de su esposa y de los hijos de ambos.