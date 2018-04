Las petroleras Axion y Shell aumentaron un 4,5% promedio en la madrugada del jueves los precios de sus combustibles líquidos y de lo que va del año, acumula una suba del 13,5%.

Desde diciembre, los precios de los combustibles están liberados y las empresas refinadoras tienen la potestad de fijar el precio que les resulte más atractivo de acuerdo a sus costos y a la rentabilidad buscada.

Por eso, la firma Axion -propiedad de la familia Bulgheroni, British Petroleum y la petrolera china CNOOC- decidió que el precio de la nafta súper suba 4,30%, la Premium 4,90%, el Gasoil, 5,6% y Diésel 6,5%.

En tanto, según fuentes del mercado de los combustibles adelantaron a la agencia NA que “en las próximas semanas haya un nuevo incremento debido a que el ajuste de este jueves” al alegar que “se quedó corto” el aumento respecto del movimiento de las variables que definen los costos de producción.

Incluso, los operadores del mercado de naftas y gasoil están previendo que el precio internacional del crudo seguirá en aumento después de que las reservas estadounidenses de crudo tuvieran una inesperada caída, según datos divulgados por la agencia estadounidense de energía (EIA).

No obstante, el aumento no fue una sorpresa ya que se preveía debido a que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, autorizó la suba de precios de hasta el 17% para el bioetanol con el que las petroleras cortan las naftas.