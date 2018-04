Nicolás Repetto volvió a protagonizar un escándalo en el "Noticiero de la gente" al pelearse con la vecina que decidió construir una jaula en la vereda para evitar el robo de su auto. El conductor tuvo algunos comentarios desafortunados para con Guadalupe, quien no se quedó callada y le respondió con dureza al conductor.

Embed

“Hola Guadalupe, ¿te enojaste porque dije que habías puesto un techito para el sol y el granizo?”, le preguntó Repetto poco después.

Y la vecina disparó: “¿Sabés qué? Me molestó tu tono irónico. Pero sé que es normal en vos. Al menos en televisión sale eso. Pero no, no me molestó para nada, en absoluto. Tal vez estoy yo muy sensible y me cayó mal, y vos no lo hiciste con mala onda. Si a vos te molestó lo mío te pido disculpas. Pero me cayó mal porque lo hice con sacrificio”.

El ex Sabado Bus quiso calmar las aguas, pero pocos minutos después definió como un "gallinero" a la construcción. “Sigo sintiendo tu gallinero. Si para vos es un gallinero, bienvenido sean las gallinas”, le respondió Guadalupe.

Irónico, Repetto fue por más antes de finalizar la comunicación: “¿Soy yo o ella está demasiado sensible? Estoy tratando de no agredirte para nada. Estoy tratando de describir un alambre como el que tenés, se le dice así”.