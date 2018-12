Otro escándalo en Patito Feo | Un actor denunció violencia física

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Luego de la denuncia por violación de Thelma Fardín contra Juan Darthés cuando ambos trabajaban en Patito Feo, el actor Nicolás Torca, que también era parte de la novela, denunció públicamente al productor Rodolfo Stoessel por violencia física.

''Mi experiencia no fue buena, con Rodolfo sufrí sistemática violencia en muchas ocasiones, él era una persona que legitimaba la violencia’’, reveló el actor en declaraciones Confrontados.

Y contó: ''Una vez en un avión me pegó, yendo para Ecuador en el avión se enciende la alarma de los cinturones y había que sentarse, nosotros estamos desparramados por el avión charlando y cuando llego a mi asiento vuelve a sonar la alarma, y veo que estaba viniendo hacia a mí, me agarra de la cara, me empieza a gritar, a cagarme a pedos y termina pegándome un cachetada, tenía 14 años’’.

Asimismo, se refirió a la denuncia de Fardín y recordó lo extraño que era el vínculo de los jóvenes con Darthés.

''Ahora analizándolo con otros ojos me doy cuenta que el vínculo que tenía Juan Darthés con nosotros no era nada normal, Juan estaba con nosotros, y sobretodo con los varones tenía un vínculo de mucha complicidad y amistad, como si fuera uno más de nosotros’’, señaló.