Otra mujer murió en un hospital por un aborto clandestino

Treinta y ocho senadores deberán cargar con la responsabilidad de una nueva muerte por un aborto clandestino. La joven estaba internada en el Hospital Sanguinetti de Pilar y murió el lunes por la noche luego de haberse realizado un aborto inseguro. El hecho trascendió este jueves cuando el director ejecutivo del hospital, Esteban Sieling, confirmó la noticia en una entrevista a una radio local.

"No tenemos permiso de los familiares para dar información. Es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia no puedo dar esa información", explicó y confirmó que "fue una muerte relacionada con un aborto provocado no espontáneo".

16 Sieling.mp3

Lo poco que se pudo saber es que se trata de una mujer mayor de edad de quien no trascendió mayores datos por cuestiones judiciales. El director del Hospital informó que "cuando la Justicia toma conocimiento de un caso así, guarda la historia clínica y no podemos brindar información de la paciente". También, trascendió que la mujer vivía en el barrio Presidente Derqui.