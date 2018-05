Luego de varias semanas de silencio con la prensa, la diva de los Almuerzos, Mirtha Legrand, decidió hablar para opinar sobre la decisión de APTRA de no nominarla para los Martín Fierro de Brillantes y le dijo de todo ventura.

En una entrevista con el portal Tele Bajo Cero, la conductora aclaró “ya sabía” que no iba a estar entre los nominados pero advirtió que “estuvo mal comunicado". Reclamó que esto debía haberse explicado antes de dar las ternas porque tuvo un muy buen año en su programa y le tiró la pelota al presidente de APTRA, Luis Ventura.

"Me dijeron que yo ya estaba más allá de los premios y por la cantidad de Martín Fierro obtenidos me homenajearían con el Martin Fierro de brillantes, cosa que me entregaron el año pasado en la fiesta. Cuando es así se dice 'Fuera de Concurso', como se dice de los grandes directores en los Festivales de Cine. Lo que hubiera correspondido es que Ventura lo hubiera difundido. Asé es como quedé fuera de las ternas", aseveró Legrand.

Reveló que las autoridades de APTRA le propusieron poner una estatua de ella en la puerta, a modo de homenaje: “Agradezco el gesto, pero aún no lo aprobé. Me resisto. No me parece adecuado. Me negué. Espero que no lo haga. No corresponde. Es como ridículo. Querían poner una estatua en la sede de la entidad”.

No obstante, Legrand aseguró que asistirá a la entrega de los premios y enfatizó el trabajo que realizó en su programa: “Mi conducción del año pasado fue impecable. Con una muy buena audiencia. Y eso me perjudica".