Otra banda de rock es acusada por "abuso sexual" tras el escándalo de Onda Vaga

Las denuncias por abuso sexual aparecen una tras otra contra reconocidas bandas de rock nacional. Al reciente caso de Onda Vaga, se le suman los testimonios contra los integrantes de "Cielo Razo" en los que narran escalofriantes episodios que vivieron con los músicos.

"(El colectivo) era un antro donde en el televisor ponían películas porno. Donde la droga corría como moneda corriente y las pibitas desfilaban buscando aprobación de sus ídolos. Donde subías siendo una y bajabas siendo otra. En ese colectivo de mierda dejé parte de mi adolescencia. Esa noche terminé teniendo relaciones sexuales con un tipo que me doblaba en la edad. No supe decir que no. Me manipuló. A mi amiga le pasó lo mismo. Habíamos caído en la red de perversión", narra uno de los testimonios.

La joven cuenta que en ese entonces sentía que ella misma "no valía nada", y que se "merecía" todo lo que le "pasaba" con los músicos, a quienes describe como "pendejos fiesteros por una noche. Donde nadie los veía. Nadie los juzgaba. Sexo en grupo. Faso. Merca en bolsa. Si ese micro hablara, irían presos todos…".

Y concluye: "Mi mayor deseo es que las pibas hablen. Que sanen. Que entiendan que no fue ni es su culpa. Que caminen con la frente en alto por la vida y no se dejen manipular por ningún macho más. Que saquen toda la mierda de adentro y puedan ser felices. Y ellos… bueno, la gente lo decidirá"

Hasta el momento, el blog recopiló siete denuncias similares contra Cielo Razzo, formada en 1993 en Rosario y con siete discos de estudio lanzados a lo largo de su carrera, más otros dos en vivo y un par de DVD. La banda en su conjunto no se manifestó al respecto.

Por esta misma modalidad, los integrantes de Onda Vaga recopilaron en una semana más de 40 acusaciones en su contra por abuso sexual, en la mayoría de los casos, cuando las denunciantes eran adolescentes.