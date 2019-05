Oscar Parrilli: "Los de Cambiemos tendrían que estar en Guantánamo"

El ex secretario General de la Presidencia Oscar Parrilli afirmó que si hay funcionarios del kirchnerismo que tienen que estar presos, “entonces los de Cambiemos tendrían que estar en Guantánamo”.

En diálogo con el programa “Navarro 2019” de El Destape Radio, Parrilli contó detalles sobre la reunión que se llevó adelante en la sede del PJ el martes 14 y que contó con la participación de la ex Presidenta Cristina Kirchner: “Es una reunión que se venía planeando desde hace tiempo. Ya Cristina venía charlando con Gioja, justo se dio la casualidad de varios aniversarios. Ella recordó que el 14 de mayo fue una elección a diputada provincial y también los 30 años de la elección de Menem”. Además agregó: “La fecha estaba establecida desde hace tiempo” aclaró frente a las especulaciones por un posible crecimiento de la figura del cordobés Schiaretti tras las elecciones en Córdoba el domingo pasado” aclaró Parrilli.

Embed

Fue un encuentro muy cálido, se analizó el contexto nacional e internacional: “Hay dialogo con varios gobernadores como el de Entre Rios, La Rioja, San Juan de San Luis y otros que están en pleno desarrollo de elecciones locales por lo que no era el momento. Fue muy interesante porque se habló de una alianza sino para gobernar la Argentina. Volver a poner Argentina de pie y ordenarle la vida a la gente. También se habló de que no hay que tener vanidades o veleidades pero no es momento de eso sino de buscar los candidatos que representen la mejor manera de gobernar la Argentina”.

Embed

Con respecto al pedido de la Corte con respecto a pedir el expediente de la obra pública y recordó que “Cristina pidió que se lleve adelante una auditoría sobre la obra pública de sus dos gobiernos pero el gobierno actual no lo aceptó” y remarcó que “este gobierno ha demostrado que tiene violencia con lo de Florencia Kirchner”.

Asimismo, el ex director de la AFI aseveró que “nunca el peronismo tuvo ministerio de la venganza ni lo va a tener. Ellos son así”. “Es el espejo revertido, ellos creen que nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero el peronismo no es eso, el peronismo no bombardeó la Plaza de Mayo ni persigue opositores. Echaron a jueces por no fallar como querían”, agregó.