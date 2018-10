El ex titular de la AFI habló con El Destape Radio y afirmó que hace "responsables" Stornelli y Bonadio "por la seguridad física de Gutierrez".

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrillidenunció que hubo amenazas de parte del fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio hacia Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor y Cristina Kirchner, para que declare contra la ex presidenta. En este sentido, hizo “responsables” a ambos por la seguridad del “arrepentido” de la causa de los cuadernos del chofer.

En diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio, Parrilli afirmó que su reclamo por la seguridad de Gutiérrez se debe a que la declaración que hizo en Comodoro Py “es parte de este plan sistemático que están armando” Stornelli y Bonadio para “desprestigiar y difamar a la ex presidenta” Cristina Kirchner.

Parrilli remarcó que Stornelli “tiene una causa contra Fabián Gutiérrez por lavado de dinero, iniciada en 2014, cuando ya no era más funcionario”, y que “no estaba para nada incluido en los cuadernos”, pero “sorpresivamente, una declaración de José López, de quien Stornelli ahora es amigo y le fabrica las declaraciones, lo involucra a Gutiérrez”.

“Lo traen a declarar bajo esta amenaza inquisitoria con el propósito de difamar, desacreditar y hablar mal de la ex presidenta. Las palabras mágicas para quedar libre son ‘Cristina sabía’. Declaró y, por arte de magia, a las 24 horas lo sueltan”, subrayó el ex titular de la AFI, dando a entender que el antiguo secretario presidencial fue obligado a declarar como arrepentido.

En este sentido, recordó que “Gutiérrez ya se había presentado antes para decir que era mentira lo que dijo López, quien dio tres versiones distintas del hecho y los jueces le creen en cada una”.

Por esto, Parrilli sostuvo que “frente a este método usado para llevar adelante un plan de desprestigio contra a la ex presidenta” y quienes fueron “parte de su gobierno”, hace “responsable a Stornelli y Bonadio por la seguridad física de Gutiérrez”. “No vaya a ser que le pase algo y encima ahora nosotros seamos los responsables”, advirtió.

