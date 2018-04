Oscar González Oro: "Me angustia y me entristece la mentira"

El periodista Oscar González Oro le escribió una dura carta a Mirtha Legrand tras las acusaciones de abuso de menores que Natacha Jaitt realizó contra su figura y otras personas ambiente en la mesa de la diva.

"El sábado por la noche tarde empieza a sonar mi teléfono. Era Eduardo Feinmann, mi amigo del alma, que me dice que en tu programa que se supone de prestigio se estaban diciendo barbaridades sobre mí. Una mujer a la cual nunca vi en mi vida, que no conozco, me acusaba de acosador de menores", cuenta el periodista en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Soy testigo de una enorme cacería de brujas como en el peor momento de mi Argentina. Una vez más se supone que por tener una elección sexual distinta, que yo expuse en su momento y de manera expresa, uno se convierte automáticamente en un perverso, depravado y abusador de menores. Y no es así. Nunca lo fue. Ni nunca lo será".

Además, el periodista apuntó directamente contra el programa de la diva por buscar un punto de rating: "No puedo creer que un programa de televisión se deje hablar graciosamente de los demás sin ponerle un límite o exigirle pruebas al menos. No puedo creer que importe tanto el rating como para dejar que alguien denoste gratuitamente a gente de bien. A políticos, periodistas , conductores. No entiendo para qué sirven tantos años de trayectoria si terminás haciendo lo que tanto criticaste, terminás dejando hacer algo que tanto daño le hizo a tu propia familia a la cual decís que amas. VOS ME CONOCES".

"No me angustia ni me entristece la verdad. Me angustia y me entristece la MENTIRA", manifestó, al tiempo que demostró el mal momento que está pasando por este episodio:"Si tengo que definir en una palabra cómo estoy hoy es la palabra TRISTE".