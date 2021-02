Daniel Menendez

El lunes nos movilizamos por una Argentina sin privilegios: dónde se desmanteló el sistema de salud, hoy hay un Ministerio que se puso al hombro la lucha contra la pandemia. Sin ninguna autocrítica por los desastres que hicieron durante los cuatro años de su gestión de gobierno, desde el macrismo solo han tenido un accionar destructivo. Llegaron a afirmar que la vacuna era veneno y a denunciar al presidente de la Nación por envenenar a los argentinos.

Una Argentina sin privilegios: que no implique un endeudamiento irresponsable a cien años como el provocado por el gobierno anterior, sino que ponga a nuestra nación a producir y generar empleo. No olvidemos el daño que significó para la economía el gobierno de Macri. Como país aún tenemos el desafío de solucionar la deuda con el Fondo Monetario Internacional creada y fugada gracias a Juntos por el Cambio y el gran desafío de recomponer la situación laboral de todos los que perdieron su trabajo en estos años.

Una Argentina sin privilegios: frente a las políticas del hambre y la desigualdad del macrismo, hoy hay un Estado activo y que tiene claro quiénes son la prioridad. Todos sabemos que la pandemia puso al mundo patas para arriba y obligó a los Estados a dar respuestas en un escenario totalmente desconocido y apremiante. Esas respuestas tuvieron siempre una prioridad clara: empezar por los últimos para luego llegar a todos. No es casual que una de las primeras políticas haya sido el lanzamiento de la Tarjeta Alimentar.

Una Argentina sin privilegios: donde los que más tienen, empiezan a pagar más. En vísperas al arranque de la labor parlamentaria, podemos hacer el ejercicio de pensar como fue el debate acerca del aporte extraordinario de las grandes fortunas durante el pasado año. De este modo vamos a entender de manera más clara quien defiende a quien. De hecho, fue bastante triste ver al macrismo rasgarse las vestiduras para defender a un puñado de multimillonarios, mientras la pandemia hizo estragos en nuestra economía. Nobleza obliga, han actuado de forma coherente. Fueron un gobierno para ricos cuando les tocó ser oficialismo y hoy, desde la oposición, siguen defendiendo los mismos intereses.

Una Argentina sin privilegios: donde se empieza a romper con la idea de la ventaja y el acomodo. Entiendo preciso destacar una de las últimas decisiones que tuvo el Presidente. Fernández supo responder acertadamente cuando se hicieron públicas las irregularidades con la vacunación. Nadie puede desconocer que en la sociedad argentina y en la política en particular, existe una cultura del privilegio muy impregnada y que llega a todos los sectores. Frente a esta situación, es necesario tomar decisiones firmes para demostrarle a todos los argentinos que eso no va más. Basta hacer un mínimo ejercicio de la memoria para recordar como Macri benefició a su primo con la licitación de obras y permitió que su hermano entre al blanqueo de capitales. Frente a esa situación no hizo nada, solo fue cómplice. Y ese es solo un ejemplo de muchos.

Una Argentina sin privilegios, donde entremos todos y tengamos un horizonte de futuro. En este escenario convocamos a movilizarnos hacia el Congreso de la Nación el próximo lunes y así mostrar nuestro apoyo hacia Alberto Fernández y todas las políticas de su gobierno. Nuestra nación precisa la unidad de todos los argentinos para salir de los graves problemas en los que estamos inmersos. Confiamos en la reconstrucción de nuestra patria y sabemos que estamos optando por las prioridades correctas para vivir en un país mejor: en una Argentina sin privilegios.

DANIEL MENENDEZ, Subsecretario de Políticas de Formación e Integración del Ministerio de Desarrollo Social.

Coordinador Nacional de SOMOS/ Barrios de Pie