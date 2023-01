2023: El sector productivo necesita que sea el año del “Dibu”

Cómo terminó económicamente 2022 y qué desafíos hay para el 2023.

El 2023 las y los argentinos necesitamos que sea el año del "Dibu", necesitamos atajar una gran cantidad de problemas que aparecen como penales.

El 2022 terminó con la alegría de tener la tercera copa del Mundo y de ver a Leo Messi en la cima del mundo, como lo vimos al Diego. El 18 de diciembre de 2022 ese grupo de jóvenes guerreros conducido por otro grupo, de ya no tan jóvenes guerreros, nos hizo olvidar un par de días de la inflación, el dólar, el sueldo, la sequía, entre otras cosas que nos agobian cotidianamente. También cerró con una inflación del 94,8%, según el INDEC. Teniendo en cuenta que la oposición pronosticaba que la inflación anual superaría las 3 cifras, posiblemente se califique como una buena atajada de parte de Sergio Massa.

Mientras tanto, la oposición parecía desear que el 2022 termine como el 2001, por lo menos a juzgar por como manifestaba sus jugadas en contra. Rodríguez Larreta, vía Twitter expresaba: "Inflación agosto: 7%. Proyectado 2022: 100% Cuando las prioridades están al revés, estos son los resultados. Hace demasiado tiempo que la política se ocupa de quién grita más fuerte en lugar de pensar cómo resolver los problemas. Hay solución. Hay que ponerse a trabajar". La diputada macrista y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, decía: "7% otra vez. Otro mes sin un plan. Otro mes que duele más". Patricia Bullrich, presidenta del PRO, publicaba: "No hay plan, no hay cambios: hay inflación. Así, no hay futuro. Solo pobreza y angustia. Pero para el Gobierno el problema es la Justicia, la oposición y la prensa. Juntos por el Cambio es la mejor opción para los argentinos ante tanta decadencia".

Lo que viene difícil de atajar es el impacto de la sequía

Según informa la Bolsa de Comercio de Rosario ya se espera un 45% menos de soja en la zona núcleo, que pasó de una proyección de 19,7 Mtn al inicio de campaña a 10,7 Mtn. Lo cual se debe a que casi 500.000 hectáreas quedaron sin sembrar y que los rindes se esperan estén alrededor de 2,3 toneladas por hectárea (Tn/Ha), bastante lejos de las 4 Tn/Ha esperadas. Esto se debe a que las lluvias necesarias no llegaron, se precisaban al menos 25 mm para sembrar lo que faltaba, pero en promedio la región recibió apenas 8 mm. Solo en 3 de las 36 estaciones se registraron más de 25mm: Bell Ville, Bengolea y Canal. Lo cual además se agravó por las altas temperaturas, las máximas registradas durante esta semana alcanzaron los 39 a 41°C (BCR, 12 de enero de 2023). En la totalidad del país, la pérdida de la cosecha se estima en alrededor de 12 Mtn, pasando de los 49 Mtn proyectados al comienzo de la campaña a una estimación para soja de 37 Mtn, debido a la reducción de superficie de siembra calculada en más de un millón de hectáreas. Y el maíz estaba en una situación similar.

Para el trigo la caída anual respecto a la cosecha anterior, fue de más de 11 Mtn. En la campaña 2021/22 se cosecharon más de 23 Mtn y en la presente campaña apenas 11,5 Mtn, el efecto de la sequía fue devastador para los productores trigueros. Será un punto a evaluar la tecnología HB4, y una incógnita que resultado hubiese obtenido de aplicarse en mayor cantidad.

Lo que se espera que equilibre un poco la balanza, son los precios, esperando que la campaña agrícola aporte en materia de divisas entre USD 30.000 y 36.000 millones. Para los más optimistas el aporte del agro rondaría los USD 36.000 millones, para los más realistas USD 33.000 millones. Lo que significa una pérdida de entre USD 10.000 y USD 12.000 millones de ingreso de divisas al país, una pérdida equivalente al 2% del PBI aproximadamente (USD 644.000 PBI estimado por el FMI para Argentina).

Siempre hay ganadores, que no suelen ser quienes trabajan y producen en la Argentina

En el 2022, mientras el salario se licuaba en el carrito del supermercado, las ganancias de los empresarios supermercadistas superaron el 94.8% de aumento promedio del precio de los bienes y servicios, es decir la INFLACIÓN. La empresa de la familia Peña Braun, supermercados La Anónima ganó casi un 250%; la empresa chilena CENCOSUD por los supermercados Vea obtuvo más del 200% de ganancias; la empresa trasnacional de la familia Walton supermercados Wal-Mart rondó los 185% de ganancias; mientras que la empresa de Alfredo Coto, supermercados Coto estuvo cerca del 170% de ganancias.

En materia de comercio exterior de cereales y oleaginosas, es decir de gran parte de los más de USD 40.000 millones de dólares que ingresaron en 2022, apenas 5 empresas concentraron más del 60% de las exportaciones. Las trasnacionales CARGILL, ADM, COFCO, DREYFUS y VITERRA lideran ampliamente, mientras que las empresas de capitales argentinos como AGD o Molinos Agro, tiene una buena participación.

En este punto es importante destacar que VITERRA lideró el comercio exterior de aceites y subproductos. En materia de agroindustria la trasnacional ex GLENCORE, concentro casi el 29% de las exportaciones de aceites y casi el 21% de los subproductos, utilizando lo que quedó de Vicentin. ¿Cuánto perdemos por no tener la dupla VICENTIN-YPF Agro?

La selección trajo la tercera estrella y el pueblo festejó, ambos merecidamente, el equipo por entregar todo por el pueblo, y el pueblo argentino por alentar hasta la muerte. Sin lugar a dudas las atajadas del Dibu fueron determinantes. Atajar la economía no será fácil, pero será imprescindible para que el 2023 termine como el 2022, con el Pueblo festejando en la calle.

Ranking de agroexportaciones 2022

Apenas cinco empresas extranjeras, representaron más del 60% de las exportaciones de granos y subproductos