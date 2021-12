Salvemos a los graduados del coronavirus con la acreditación oficial de saberes

La UBA no sólo es una oportunidad de movilidad social sino que también genera externalidades sociales. La ensalada que genera la mezcla de orígenes sociales, barrios y religiones es muy apetitosa y sustanciosa.

Así fue como conocí a Fede. Fede era un pibe muy bien conectado. Un día me cuenta “estuve hablando con Miguel”. Miguel era un famoso economista con una gran carrera en el mercado de economistas. “Sabés que me contó algo muy divertido, cuando entrevista economistas recién recibidos, no solo le presta atención al promedio con el que el pibe se recibió. Sino que también le pregunta con qué profesores cursó Macro Superior, Micro 2, Crecimiento y Dinero. Claro él quiere saber si el promedio alto no fue obtenido cursando con los cursos más fáciles”.

Esta semana me acordé de esta charla. Se termina 2021 y muches estudiantes se graduarán habiendo cursado sus dos últimos años de carrera (los más importantes), en pandemia.

¿El mercado valorará igual a un graduado 2021 que a uno 2019, teniendo en cuenta que él primero cursó los últimos dos años de manera virtual?

Todos sabemos que la virtualidad fue un tremendo desafío para profesores y alumnos. Nos agarró desprevenidos. Todos hicimos lo mejor que pudimos. Pero no sabemos si fue suficiente.

El segundo cuatrimestre 2020 tuve que tomarle recuperatorio a 46 alumnos.. Era un examen multiple choice. 45 lo aprobaron. Estadísticamente es imposible tener porcentajes de aprobación tan altos. Sólo quedan dos opciones, el examen era muy fácil o las respuestas fueron comunitariamente elaoradas.

¿Podemos dejar que sea el mercado el que resuelva el problema de valuación de graduados pandémicos? Yo estoy convencido que no.

Stiglitz y Akerlof nos enseñaron el problema estructural que significa la información asimétrica. Cuando el mercado no cuenta con toda la información que necesita, raciona y raciona mal. Selección Adversa, le decimos los economistas.

El graduado sabe si se copió o si estudió, pero nadie más que él lo sabe. Los Migueles 2022 no sólo preguntarán con que profesor cursaron sino que tendrán sospechas sobre la calidad de los saberes aprendidos durante la pandemia.

La falta de información y la información asimétrica son problemas muy estudiados en los últimos 50 años. Sabemos que hay una oportunidad de mejora si el Estado aplica las políticas correctas.

¿Por qué no pensar en un equivalente a las normas ISO para los graduados? ¿Una certificación oficial de conocimientos adquiridos? En términos más sencillos, si el mercado duda de la calidad de los egresados pandémicos, ¿por qué no generar una instancia oficial de evaluación que garantice los saberes adquiridos?

Les propongo un juego. Pensemos que estamos en el año 2023 y que vamos de urgencia a una guardia pediátrica. Nos atiende un joven, simpático y locuaz médico, mientras atiende a nuestres hijes, nos cuenta que se recibió en 2021. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Y si en lugar de pediatra fuera cirujano?

Las normas ISO son un sello que nos certifica la calidad de los productos y servicios que compramos en el mercado. Con el tiempo se transformaron en un requisito básico para acceder a los mercados internacionales y por ello, hace rato que el Estado subsidia a las pequeñas empresas para que accedan a certificaciones de calidad.

La pandemia de coronavirus provocó no sólo una crisis económica y sanitaria. También profundizó nuestra crisis educativa. Pero ha creado una oportunidad para avanzar en mecanismos que defienda a los estudiantes y a los jóvenes graduados.

Invertir 5 o más años en estudiar una carrera universitaria para terminar enfrentando que el mercado y la sociedad no valoran positivamente los saberes aprendidos es una cruel estafa a la que los pibes son sometidos por el sistema educativo.

Una certificación oficial que cuente con prestigio y buena reputación es una forma de evitar que los pibes se sientan estafados. Claro que, deberían garantizarse las instancias de acompañamiento necesarias, de nivelación o "recuperación de aprendizajes", para que les estudiantes lleguen a esa evaluación externa en condiciones equivalentes.

Para evitar que el mercado castigue a les estudiantes pandémicos, copiemos al mercado y certifiquemos sus saberes bien aprehendidos.