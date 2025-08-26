Políticas de cuidado: del lado opuesto a la crueldad

A mediados de agosto participé de la XVI Conferencia Regional sobre las Mujeres de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en México. Se trata de un organismo de Naciones Unidas que generó este ámbito para observar las desigualdades estructurales que afectan especialmente a las mujeres y que viene poniendo el foco en los temas del cuidado en la sociedad. Los cambios tecnológicos y científicos, así como el desarrollo de los países, traen consigo modificaciones en el mundo del trabajo, muy aceleradas en las últimas décadas. Pero hay algo que las personas necesitan a lo largo de la vida y que, por más transformaciones que haya, es imprescindible: brindar cuidados a alguien que lo requiera, recibirlos, autocuidarse y el cuidado colectivo, en comunidad.

En una sociedad donde se profundizan las desigualdades, el lugar donde naciste y cómo está tu familia económicamente tienen un impacto determinante en los cuidados; aspectos a los que hay que sumar temáticas estructurales de este tiempo, como son el cambio climático y demográfico, además de los elementos diferenciales ligados a las biografías de las personas, que pueden profundizar o no las desventajas a la hora de cuidarse o cuidar.

Históricamente los cuidados estuvieron y están familiarizados y feminizados. Entonces, cuando pensamos un modelo de desarrollo, nos preguntamos: ¿qué hacemos con los cuidados? El cuidado se invisibilizó como trabajo, y, en consecuencia, como productor de riqueza. Si todo sigue como hasta ahora, esa invisibilización solo va a profundizar desigualdades socioeconómicas y de género.

Esta agenda ya se había planteado en la conferencia anterior de la CEPAL en Buenos Aires en 2022, donde se elaboró un documento que se llamó “Compromiso de Buenos Aires. Por una sociedad del cuidado” . En esa misma línea fueron todos los debates que se llevaron adelante en México, que incluyeron foros parlamentarios, foro de ciudades y foro feminista. El compromiso de Tlatelolco , aprobado por los países en la Conferencia, profundiza el reconocimiento de los cuidados como nuevo paradigma de sostenibilidad y paz, ya que pone en el centro el cuidado de la vida y el planeta, desde una concepción que reconoce el rol y las responsabilidades estatales como factores centrales para la garantía de los derechos.

En la ciudad de México pude conocer varias experiencias de políticas públicas que ponen en el centro la atención de los cuidados desde diferentes dimensiones y poblaciones destinatarias. Una de ellas son las Utopías, espacios de cuidados pensados de manera integral para la población en sus propios barrios, con accesibilidad y gratuitos. Las Utopías se iniciaron en Iztapalapa, una de las localidades más pobladas y en situación de alta vulnerabilidad social, cuando Clara Brugada —jefa de gobierno actual— era alcaldesa. La segunda experiencia, recién inaugurada, es la Casa de las 3Rs del Cuidado, un espacio destinado a cuidar a quienes cuidan, que ofrece servicios gratuitos de lavandería, casas de día para mayores, espacios deportivos, alimentación, rehabilitación, con el objetivo de Reconocer, Redistribuir y Reducir el tiempo del trabajo de cuidados que a diario realizan las mujeres. El objetivo que se plantea el gobierno de la ciudad es lograr la creación de 100 Utopías y 100 casas de las 3Rs en los próximos cuatro años. El gobernador Axel Kicillof firmó un convenio de cooperación e intercambio con el Gobierno de la Ciudad de México que, entre otros tópicos, nos permitirá ahondar mucho más también en estas experiencias.

Además del documento base de la conferencia, un gran antecedente inmediato fue la Opinión Consultiva 31 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que, en junio pasado, ratificó que los cuidados son un derecho humano autónomo. Este pronunciamiento de la CorteIDH fue resultado de una presentación de Argentina del año 2023, impulsada por el entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que contó con más de 170 presentaciones favorables de organizaciones gubernamentales y feministas de toda América Latina.

En 2024, el gobierno argentino le planteó a la Corte IDH que quería retirar la Opinión Consultiva porque le parecía un tema irrelevante, pero el tribunal regional rechazó esa posición y continuó trabajando para dar el dictamen, que conocimos antes de la XVI Conferencia de CEPAL y que sienta un precedente importantísimo. Definió a los cuidados como un derecho autónomo y planteó que tiene tres dimensiones fundamentales: el derecho a recibir cuidados de calidad, el derecho a cuidar, es decir, a brindar cuidados en condiciones dignas y sin discriminación, y el derecho al autocuidado. La Corte IDH se refirió también al principio de corresponsabilidad: los cuidados son una corresponsabilidad que deben compartir las personas, las familias, las comunidades, el sector privado y el Estado.

En el contexto actual, donde se acrecienta a nivel global la concentración de la riqueza en pocas manos, es clave discutir el financiamiento de los cuidados: el Estado tiene responsabilidades, pero tiene que financiar estas políticas. Por eso, es fundamental poner el acento en reformas que avancen en una distribución más justa de la riqueza y de las cargas impositivas. Debemos pensar en reformas tributarias progresivas, que eviten la creciente elusión fiscal y poner el foco en la desigualdad que genera la especulación financiera que no tiene ningún tipo de regulación.

El Estado argentino no estuvo representado en la Conferencia, algo que es coherente con esta gestión del gobierno nacional porque están lejos de impulsar políticas para cuidar, asistir, atender, solidarizarse y acompañar, sino que hacen todo lo contrario: descuidar y abandonar. Lo vemos con el hospital Garrahan, con las personas con discapacidad, con jubiladas y jubilados. Este gobierno hace gala de la crueldad. Por las noticias de los últimos días, que se suman a las causas de $Libra, parece que estafar y coimear podrían ser otras de las prácticas habituales, que lejos están de un paradigma de cuidados y derechos.

De la Conferencia en México nos trajimos una herramienta. Sabemos que, para que se llenen de contenido, estas declaraciones tienen que tener políticas, programas, concreciones, presupuestos. Y eso no lo vamos a encontrar en el actual Gobierno nacional, pero sí nos pueden guiar las acciones que llevamos adelante desde la provincia de Buenos Aires, y para las agendas reivindicativas de los sindicatos, las organizaciones feministas, de la diversidad, movimientos sociales y comunitarios.

En la provincia elegimos el camino contrario del gobierno nacional: de los más de 80 Centros de Primera Infancia que abandonaron, varios ya fueron terminados y otros están planificados por la gestión bonaerense. Estos espacios están pensados para cuidar a niños de 0 a 3 años, en especial, aquellos que viven en zonas en situación de vulnerabilidad. Es decir, en la Provincia esta agenda se sigue realizando.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró al 2025 como el “Año de la Mujer Indígena”. Ahí hay una conciencia política. Es un aire fresco para América Latina, que muestra que se puede gobernar de otra manera: una cercana, empática con el Pueblo y con quienes más lo necesitan.

