Lo gordo es político

Laura Serna Franco es una paraguaya de 24 años que, como alguna vez ha hecho la mayoría de los jóvenes de su edad, subió a su perfil de tik tok un video bailando. Días después y ante la cantidad de mensajes de odio que recibió, decidió compartir un descargo en las redes que se volvió viral: "Tengo 24 años. No soy tan vieja... solo que soy gorda. Soy gorda. Acabo de borrar un video porque recibí mucha mala onda. Yo no lo hice para que la gente tome de manera jocosa. Me dijeron 'diablos señora, ¿cómo hago para no ver esto?'. No hacían falta comentarios ofensivos. Yo solamente veo los desafíos y quise copiar. Si no me salió o no soy linda... No soy linda, lo sé, pero no me ofendan por favor".

El mundo capitalista se ha administrado siempre a través de límites y fronteras que dividen lo que queda dentro de lo que queda afuera. La estructura simbólica binaria reduce la heterogeneidad de identidades humanas a fórmulas tan irreales como peligrosas. Sin embargo durante el siglo XX a la luz de las transformaciones socio culturales que determinaron al cuerpo como portador de identidad, las narrativas estandarizadas en imágenes publicitarias cristalizaron un modelo de belleza hegemónico y “occidentalizado”. En ese marco la mujer se convirtió en la portadora material del discurso estético y objeto principal de una industria que fabrica modelos normativos femeninos articulados en torno a una única idea de belleza como eje de la identidad.

La socialización es un proceso clave en la constitución de la subjetividad. “Ser gorde está mal, ser flaque está bien”, es uno de los principios básicos ordenadores que aprehendemos. Tal como sucede con el racismo o el sexismo, que utilizan al cuerpo como eje diferenciador, el tratamiento de la obesidad como un estigma es una problemática social grave. La gordofobia es un discurso sesgado que nos lleva automáticamente a infra valorar y discriminar a las personas con sobrepeso u obesidad, especialmente si se trata de mujeres. Como si la cantidad de kilos en una balanza fueran capaces de ordenar la vida de una persona, sinónimos de belleza o éxito, o medida de la felicidad. Este mensaje es reproducido voluntaria e involuntariamente en la familia, la escuela, los medios de comunicación, el discurso médica, y las publicidades.

Los modelos normativos tradujeron la diferencia genuina que existe entre los cuerpos a categorías sociales y culturales e impusieron un orden jerárquico justificativo de la discriminación social . Aquello es clave para comprender cómo se ha construido simbólicamente la identidad del gorde. Lo primero que se reproduce es que implica necesariamente falta de voluntad o control y baja auto estima, elementos que se trasladan a atribuciones como la pereza, el abandono y la debilidad. En una suerte de profecía auto cumplida, desde la niñez al gorde se le marca, se le exige hacer un mayor esfuerzo y se le aleja de los espacios colectivos comunes.

Al mismo tiempo en las películas y series nos acostumbramos a ver que les personajes gordes hacen simplemente de gordes. Aquella característica física omnipresente diluye cualquier rasgo de personalidad. Como si ser gorde fuera un factor desubjetivante y no le permitiera a la persona mantener una vida “normal”, tomar una decisión, o vivir experiencias ordinarias por fuera de lo que su cuerpo indica. Siempre desde una mirada binaria la televisión ha creado estereotipos negativos acerca de las personas obesas en oposición a la idealización de quienes son delgades y belles. Gordes raramente son protagonistas de una historia de amor o de una hazaña científica. Los roles son siempre secundarios, inofensivos e intrascendentes. Ser gorde aparece entonces representado como una condena al fracaso, desde un lugar infantilizado, ridiculizado e indeseable. Afortunadamente en los últimos años un sector de la industria ha comenzado a problematizarlo.

Les Gordes son blanco legítimo de críticas, observaciones, y consejos que nadie nunca pidió. En las interacciones la gordofobia se justifica desde el típico discurso de la preocupación por la salud, asunto que solo se ata a suposiciones superficiales . Ese juego perverso de doble moral se ve claramente en los comentarios de extraños que se multiplican ante una foto de alguien que muestra su cuerpo con sobrepeso haciendo cosas en las redes sociales. Incluso los intercambios que se generan ante la presencia de un cuerpo no hegemónico en televisión, como lo que ocurrió en el programa de Moria Casan llamado “Incorrectas” cuando la activista y modelo Brenda Mato fue invitada para hablar de su trabajo, y fue violentamente cuestionada por las panelistas quienes insistían con que "la gordura es un factor de riesgo" y que mostrar cuerpos gordos era promover la obesidad.

Lo paradigmático es que muchas de las prácticas que habitualmente se ponen en marcha para controlar el peso son más riesgosas y poco saludables que los kilos de más. Todos los días en nuestro time line vemos cientos de fotos y videos de mujeres extremadamente flacas, que en muchos casos difunden y hacen uso comercial de sus rutinas flagelatorias y privativas del goce, y los comentarios que reciben son en su mayoría celebratorios . Los tratamientos estéticos, las cirugías, la cultura fitness, las dietas extremas, e incluso los trastornos alimenticios, tienen más publicidad o son mejor ejemplo que tratar de aceptar el propio cuerpo y vivir más armoniosamente. Es que justamente el negocio de la belleza, que nada tiene que ver con la salud, lucra a través de la imposición de tratamientos para solucionar características de los cuerpos que se nos imponen como un problema.

Hay muchas razones por las cuales una persona puede tener un cuerpo robusto o haber subido de peso . A veces implica padecimientos físicos y emocionales, pero a veces no, y sacar conjeturas al respecto resulta una práctica invasiva y discriminatorio. Sí, la obesidad es un problema de salud pública, pero no todes les gordes tienen una enfermedad. El activismo feminista gorde logró que un tema de la vida privada y personal se transformara en una lucha política que trasciende su espacio. No hace "apología de la gordura" ni minimiza los riesgos de la obesidad, sino que busca visibilizar las violencias que padecen todos los días las personas con cuerpos no hegemónico, y construye herramientas institucionales para discutir los parámetros estéticos y modificar los comportamientos discriminatorios adquiridos.