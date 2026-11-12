La biblia y el calefón

Salvando a sus acólitos más cercanos, sea por el estipendio a cargo del Erario o por la satisfacción de los beneficios tributarios y cambiarios, buena parte de la sociedad política –y también de la civil, incluida la prensa– se muestra hoy crítica de Javier Milei. Al menos es lo que señalan, sin mayores matices, las encuestas de opinión. Sin embargo, estos mismos críticos son también quienes hacen cola para afirmar que el gran “logro histórico” del falso doctor es haber plantado la bandera del equilibrio fiscal, tarea que, según la prensa paraoficialista, lo haría acreedor de “un monumento”, nada menos. Lo notable es que, acto seguido, sin solución de continuidad, los mismos actores se apuraron a emocionarse con la palabra papal cuando, con los pies hundidos en la doctrina social de la Iglesia, reivindica la atención a desposeídos, oprimidos, desempleados y explotados. También cuando aboga por el cuidado de la discapacidad, el acceso a la educación y la defensa de la universidad y la ciencia. O sea, se festeja al mismo tiempo la motosierra y los reclamos por las consecuencias de su uso. Como reescribiría Discepolín: la Biblia ensartada contra el calefón.

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Pero las dos cosas no se pueden. No se puede reivindicar al mismo tiempo el falso equilibrio fiscal mileísta y la palabra papal. Aquí es necesario ser taxativos: no es lo mismo el “equilibrio fiscal” en abstracto, que no es ni bueno ni malo, sino apenas la expresión de un momento del ciclo económico, que el “equilibrio fiscal mileísta”, que no refiere al macroeconómicamente deseable buen manejo de las cuentas públicas, sino a un ajuste por el lado del gasto como instrumento de la decisión política de pauperizar al Estado. Dicho de otra manera: no se trata de una simple buena praxis macroeconómica, sino, de nuevo, de una “decisión política clasista”: la de tener un Estado pobre en un país con riquezas, con el solo objetivo de que los más ricos paguen menos impuestos. Repetimos: una decisión política clasista que aniquila las funciones básicas del Estado. En consecuencia, no es concordante emocionarse al mismo tiempo con la palabra papal y el equilibrio fiscal mileísta. Quienes lo hacen son la probable expresión de la parte rota de la sociedad que, en un momento de crisis, devino en la hegemonía de un gobierno ultraísta.

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Una anomalía complementaria es que quienes piden “un monumento” son comunicadores cíclicamente insultados por el Presidente. La anomalía, digna de estudio, no es la posibilidad de un potencial síndrome de Estocolmo, sino la preferencia mileísta por insultar a periodistas del propio palo. Pero, dejando de lado la ironía, la prensa del establishment no es zonza, no confunde forma y contenido. Critica las formas para que queden intactos los contenidos y así se lo exige a la clase política subordinada, compelida entonces a la incompatible doble emoción. Son las distintas caras de un mismo fenómeno que define a la Argentina del presente, la que, frente a las limitaciones de la representación política, se vuelca a ser representada por un líder religioso, como lo expresaron las movilizaciones de millones de personas en las calles durante la reciente visita de León XIV. El primer resultado es que, en tiempos de una ultraderecha deshumanizante, la doctrina social de la Iglesia aparece como un bálsamo cuasi revolucionario, como un paraíso rehumanizante aquí en la Tierra.

El problema de representación del peronismo, la principal oposición real, no está entonces en su ideología, en sus canciones, sino en la parte de su dirigencia que dejó de expresarla. Vale recordar que dentro de las 20 verdades justicialistas siempre estuvo aquello de ser un movimiento profundamente humanista y “profundamente cristiano”. Su filosofía política siempre fue la de la doctrina social de la Iglesia, y su norte, la búsqueda de la armonía de clases, lo que siempre le valió la crítica de la izquierda “luchista”. La expresión distributiva de esta armonía fue el tan magro como hoy ambicioso 50 y 50 entre el trabajo y el capital.

Pero la sola existencia de un gobierno ultra expresa que en la sociedad algo se desmadró. Por eso, sonó revolucionario que el Papa expresara la necesidad de “una economía al servicio del hombre y no del hombre al servicio de la economía”, una afirmación básica del humanismo cristiano que pone al ser humano en el centro y que fue recogida en su momento por Perón en La comunidad organizada, aunque allí se hablaba de poner el capital al servicio del hombre. En el presente, la afirmación supone preguntarse por el “para qué” de la política económica. Los contraejemplos se encuentran rápido en los países de la región que los economistas oficialistas –y no solamente ellos– suelen poner como ejemplo, como Paraguay, hasta ayer nomás, antes del escándalo bancario, o Perú, en los que la estabilidad macroeconómica y el mito de los bancos centrales independientes nunca se tradujeron en beneficios reales para la población, ni en materia de ingresos y reducción de la pobreza ni de provisión de bienes públicos.

Pensando en Argentina, ¿de qué sirve recortarle a jubilados, discapacitados, universidades y ciencia? ¿De qué sirve inducir una recesión para estabilizar precios si solo se empeora la calidad de vida de las mayorías y se destruyen sectores económicos completos? ¿Y de qué sirve el superávit comercial originado en economías de enclave si ni siquiera fue posible acumular reservas internacionales? O, en términos más generales, ¿de qué sirvieron tres años de ajuste continuo y aumento de la deuda externa si ni siquiera se logró conjurar las tensiones financieras que se expresan en niveles de riesgo país propios de una situación de cesación de pagos y en niveles de inversión que se encuentran en pisos históricos? No es muy difícil proyectar que el período 2023-27 será recordado como la etapa del más inútil de los esfuerzos sociales, lo que también permite prever que, para disgusto de la prensa paraoficialista, no habrá monumento alguno para Javier Milei.