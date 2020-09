Huerta en casa y otros cambios de hábitos durante el coronavirus

MÁS INFO

Virginia Poblet

Periodista todoterreno.

Colaboro en Caras y Caretas y Tiempo Argentino y lo hice para una parva de medios que me da pereza enumerar. También soy ghostwriter.

Hice de todo. Trabajé en el Colón, editando la revista y las entrevistas del programa que salía en Canal 7, pero me fui cuando asumió Macri como Jefe de Gobierno en la Ciudad. Traduje La tumba del león, un libro de Jon Lee Anderson, a quien conocí en el carnaval de Barranquilla cuando la Argentina se desmoronó y yo quedé varada con mi mochila y mi flamante marido en Colombia. Y mucho antes, en los ’90, o sea en la prehistoria, perseguí a Michael Jackson por un parque de diversiones y a Alain Delon hasta Anillaco para una conocida revista de ricos y famosos.

Algunas de las grandes satisfacciones que me dio este oficio fue entrevistar y organizar el cumpleaños de 90 de Osvaldo Bayer, conocer a B. B. King en persona y charlar con Lyle Mays.

Soy mamá, militante de la escuela pública, integrante de la coope de la primaria de mi hijo y del grupo Cooperadoras de la Comuna 12. Hace tres años que voy al Encuentro de Mujeres y banco a full a les adolescentes que hablan lenguaje inclusivo. Me gusta mucho bailar y me encantaría organizar tertulias artístico-literarias al estilo de las que hacía Mariquita Sánchez de Thompson o una versión más hippie-peronista de las de Victoria Ocampo. Y para paliar la crisis, vendo las paltas de mi árbol.